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Galatasaray'da Giovani Lo Celso bombası

6 saat önce

Galatasaray, Younes Belhanda'nın yerine 10 numara ararken Arjantin'den sürpriz bir iddia geldi.

Galatasaray'da Giovani Lo Celso bombası, System.String[]

Galatasaray, Younes Belhanda'nın yerine 10 numara ararken Arjantin'den sürpriz bir iddia geldi.


Tottenham'ın yeni menajeri Mourinho sezon başında 16 milyon euro bedelle kiralanan Giovani Lo Celso'yu istemediğini yönetime iletti.


Arjantin'den TyCSports, Tottenham'ın 23 yaşındaki Arjantinli oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetmesi durumunda Betis'e dönmeyeceğini, Galatasaray'ın da yer aldığı takımlardan birine kiralayacağı belirtti.


Bu sezon Premier Lig ekibinde 9 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, yalnızca 1 asist kaydedebildi.


Younes Belhanda, Galatasaray, Tottenham, Arjantin, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:30 
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