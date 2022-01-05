Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında evinde GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın devam eden kısmında pas çalışmaları üzerinde duruldu. Ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirilen antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Tedavi ve izolasyon süreci devam eden Patrick van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk, milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed antrenmanda yer almadı. Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin ise tedavisine devam edildi.

Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)