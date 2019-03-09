Galatasaray'da Göksenin Köksal 2 Hafta Yok
35 dakika önce
Galatasaray Doğa Sigorta'nın kaptanı Göksenin Köksal'ın antrenmanda yaşadığı sakatlıktan sonra sağ kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildi.
Galatasaray Doğa Sigorta'nın kaptanı Göksenin Köksal'ın antrenmanda yaşadığı sakatlıktan sonra sağ kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildi. Göksenin'in 2 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray'da Göksenin Köksal, antrenmanda sakatlandı. Yapılan kontrollerinin ardından Göksenin'in sağ kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildiği açıklandı. 28 yaşındaki basketbolcunun yaklaşık iki hafta sürecek rehabilitasyon sürecinin ardından takımla çalışmalara yeniden başlamasının öngörüldüğü ifade edildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:25 Kaynak: İHA
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