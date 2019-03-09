Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Göksenin Köksal 2 Hafta Yok

Galatasaray'da Göksenin Köksal 2 Hafta Yok

31 dakika önce

Galatasaray Doğa Sigorta'nın kaptanı Göksenin Köksal'ın antrenmanda yaşadığı sakatlıktan sonra sağ kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildi.

Galatasaray'da Göksenin Köksal 2 Hafta Yok, System.String[]
Galatasaray Doğa Sigorta'nın kaptanı Göksenin Köksal'ın antrenmanda yaşadığı sakatlıktan sonra sağ kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildi. Göksenin'in 2 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray'da Göksenin Köksal, antrenmanda sakatlandı. Yapılan kontrollerinin ardından Göksenin'in sağ kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildiği açıklandı. 28 yaşındaki basketbolcunun yaklaşık iki hafta sürecek rehabilitasyon sürecinin ardından takımla çalışmalara yeniden başlamasının öngörüldüğü ifade edildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:26 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cim-Bom, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü Wesley Sneijder, Boşanmak Üzere Olduğu Eşi Yolanthe Cabau'ya 120 Milyon Lira Tazminat Ödeyecek

Steven Gerrard'dan Olay Galatasaray-Fenerbahçe Yorumu Akşener'den, Erdoğan'ın "Cezaevi Yoluna Düşebilirsin" Sözlerine Yanıt: Tehdit mi Ediyorsun, Hodri Meydan
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 15:57:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Göksenin Köksal 2 Hafta Yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]