Galatasaray'da golsüz prova

Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Galatasaray 'ın, lige verilen arada Ümit Milli Takımı ile oynadığı maç golsüz sona erdi.

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