Galatasaray'da Gomis bombası - Son Dakika
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Galatasaray'da Gomis bombası

6 saat önce

Arap basınına göre; Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in sarı kırmızılı takıma geri dönmesi güçlü olasılık. 3 nedenden dolayı Gomis Al Hilal'e veda edebilir;1) Aldığı maaşın yüksekliği.2) Al Hilal'in genç bir golcü arayışı.3) Gomis'in Galatasaray'a dönmeyi çok istemesi.

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Arap basınına göre; Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in sarı kırmızılı takıma geri dönmesi güçlü olasılık. 3 nedenden dolayı Gomis Al Hilal'e veda edebilir;


1) Aldığı maaşın yüksekliği.


2) Al Hilal'in genç bir golcü arayışı.


3) Gomis'in Galatasaray'a dönmeyi çok istemesi.


Galatasaray cephesi ise yüksek maliyetten dolayı Gomis'in geri dönmesine sıcak bakmıyor. Başarılı oyuncunun kariyerine nasıl devam edeceği merak ediliyor.


20 MAÇTA 14 GOL ATTI


Galatasaray, 2018 yılının Ağustos ayında Gomis'i 6 milyon euroya satmıştı. 34 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon Al Hilal forması altında 20 maçta bin 219 dakika sahada kaldı. Deneyimli isim bu süre içinde 14 gol, 4 asistlik katkı sağladı. (Fanatik)


Bafetimbi Gomis'in O. Lyon formasıyla Marsilya'ya attığı 3 golü izliyoruz...


Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Al Hilal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:37 
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