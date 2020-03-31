Son Dakika › Spor › Galatasaray'da gözler corona virüsü tedavisindeki Abudrrahim Albayrak'ta! - Son Dakika Spor
Galatasaray'da gözler corona virüsü tedavisindeki Abudrrahim Albayrak'ta!
6 saat önce
Corona virüsü (Koronavirüs) tedavisinin 13. gününe girilen Galatasaray İkinci Başkan Albayrak'ın durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Corona virüsü (Koronavirüs) tedavisinin 13. gününe girilen Galatasaray İkinci Başkan Albayrak'ın durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Albayrak'a bu hafta içinde yapılacak Covid-19 testinin negatif olması halinde sarı kırmızılı yönetici de taburcu edilecek ve evde istirahate geçecek.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:22
Son Dakika Ajax, Ryan Babel'in sözleşmesini feshetti Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak