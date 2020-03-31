Galatasaray'da gözler corona virüsü tedavisindeki Abudrrahim Albayrak'ta! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da gözler corona virüsü tedavisindeki Abudrrahim Albayrak'ta! - Son Dakika Spor

Galatasaray'da gözler corona virüsü tedavisindeki Abudrrahim Albayrak'ta!

6 saat önce

Corona virüsü (Koronavirüs) tedavisinin 13. gününe girilen Galatasaray İkinci Başkan Albayrak'ın durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Galatasaray'da gözler corona virüsü tedavisindeki Abudrrahim Albayrak'ta!, System.String[]

Corona virüsü (Koronavirüs) tedavisinin 13. gününe girilen Galatasaray İkinci Başkan Albayrak'ın durumunun iyiye gittiği belirtildi.


Albayrak'a bu hafta içinde yapılacak Covid-19 testinin negatif olması halinde sarı kırmızılı yönetici de taburcu edilecek ve evde istirahate geçecek.

Galatasaray, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 08:22 

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