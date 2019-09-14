Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi
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Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

1 saat önce

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 18 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımı ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi, System.String[]

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 18 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımı ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa maçının tamamında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.


Diğer oyuncuların ise ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve dar alanda oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar yaptığı aktarıldı.


Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 16 Eylül Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.


UEFA Şampiyonlar Ligi, Belçika, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:10 
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