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Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

7 saat önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü haftasında 6 Kasım Çarşamba günü İspanya deplasmanında Real Madrid'le yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi, System.String[]

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü haftasında 6 Kasım Çarşamba günü İspanya deplasmanında Real Madrid'le yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 10. haftasında dün Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen sarı-kırmızılılar, Real Madrid maçının ilk antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaptı.

Çaykur Rizespor maçında tam süre alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmana diğer futbolcuların, koordinasyon ve sürat çalışması yaparak başladığı belirtildi. Antrenmanın dayanıklılığa yönelik çift kale oyunla sona erdiği kaydedildi.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılılar, Real Madrid maçı hazırlıklarını 4 Kasım Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Şener Özbayraklı'nın sağ arka adalesinde zorlanma

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Şener Özbayraklı'nın sağ arka adalesinde ileri derece zorlanma tespit edildiği açıklandı.

Tedavisine başlanan Şener'le ilgili çekilecek MR sonucu detaylı açıklama yapılacağı aktarıldı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:52 Kaynak: AA
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