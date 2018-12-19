Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Gözler Süper Lig'e Çevrildi

Galatasaray'da Gözler Süper Lig'e Çevrildi

4 saat önce

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 17. ve ilk yarının son haftasında 23 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Galatasaray'da Gözler Süper Lig'e Çevrildi, System.String[]
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 17. ve ilk yarının son haftasında 23 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda, dün akşam TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında 90'ar dakika süre alan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle başlanan antrenmanda daha sonra pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde, sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması üzerinde duruldu.

Sakatlığı geçen Younes Belhanda'nın, takımla çalışmalara katıldığı duyuruldu. Garry Rodrigues ile Emre Akbaba'nın fizyoterapistler eşliğinde salonda, Sinan Gümüş'ün ise yine kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı aktarıldı.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:10 Kaynak: AA

Spor
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