Galatasaray'da Göztepe hazırlıkları sürüyor! Babel müjdesi... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Göztepe hazırlıkları sürüyor! Babel müjdesi... - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Göztepe hazırlıkları sürüyor! Babel müjdesi...

6 saat önce

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salon çalışmasıyla başladı.

Galatasaray'da Göztepe hazırlıkları sürüyor! Babel müjdesi..., System.String[]

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salon çalışmasıyla başladı.


Daha sonra iki gruba ayrılan oyunculardan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor müsabakasında tam süre alanlar sahada yenilenme antrenmanıyla günü tamamladı.


Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmana devam etti. Gruplar halinde 5'e 2 dar alan pas oyunu oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, ana bölümde orta şut ve sonuçlandırma çalışmaları yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.


Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Marcao ve Mario Lemina, günü özel program dahilinde çalışarak geçirdi. Hafif sakatlığı nedeniyle Tuzlaspor maçının kadrosunda yer almayan Ryan Babel, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.


Galatasaray, Göztepe karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptıktan sonra öğleden sonra İzmir'e gidecek.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:21 
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