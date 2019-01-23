Galatasaray'da Göztepe Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor ile dün karşılaşan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turunda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor
ile dün karşılaşan Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak
Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı Boluspor müsabakasının tamamında forma giyen futbolcular yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Diğer oyuncular ise salonda ve sahada dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:27 Kaynak: AA
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