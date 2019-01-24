Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Göztepe Maçı Hazırlıkları

Galatasaray'da Göztepe Maçı Hazırlıkları

52 dakika önce

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Göztepe Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapıldı. Salonda başlayan idmanda futbolcular daha sonra sahaya çıktı. Dinamik ısınma ile devam edilen antrenmanın ana bölümünde ise oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sakatlığı bulunan Emre Akbaba, kondisyonerler eşliğinde salonda ve sahada çalıştı.

Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra İzmir'e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:30 Kaynak: AA

Futbol, Galatasaray, Spor
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