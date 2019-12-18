Galatasaray'da Göztepe mesaisi başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Göztepe mesaisi başladı - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Göztepe mesaisi başladı

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına start verdi.

Galatasaray'da Göztepe mesaisi başladı, System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına start verdi. Takımın eski oyuncularından Felipe Melo da idmanı ziyaret etti.


Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Tuzlaspor'u yenerek adını Son 16 Turu'na yazdıran Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında İzmir deplasmanında konuk olacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Sabah saatlerinde Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşamki kupa maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda core stabilizasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. Daha sonra sahada sürat koşuları ve interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Öte yandan bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı Felipe Melo da idmanı takip etti.


Sarı-kırmızılılar, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'deki antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Felipe Melo, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:18 Kaynak: İHA
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