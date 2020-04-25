Galatasaray'da gündem Hasan Ali Kaldırım! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da gündem Hasan Ali Kaldırım! - Son Dakika Spor

Galatasaray'da gündem Hasan Ali Kaldırım!

6 saat önce

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer golü atmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'da gündem Hasan Ali Kaldırım!, System.String[]

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer golü atmaya hazırlanıyor. 7 sezondur sarı-lacivertli formayı giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım, Cimbom'un radarına girdi.


Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan Saracchi dışında elinde orijinal bir sol bek bulunmayan sarı-kırmızılılar, yerli taarruzuna devam edip, Hasan Ali'yi renklerine katmayı planlıyor. Sivas'tan Emre Kılınç, Mert Hakan ve Erdoğan Yeşilyurt ile el sıkışan Aslan, Hasan Ali ile birlikte yeni sezon öncesi dördüncü yerli ismi de kulübe kazandıracak.


TEK HANDİKABI SAKATLIK


2012 senesinde Kayseri'den Fenerbahçe'ye katılan Hasan Ali yıllarca istikrarlı performansıyla dikkat çekse de bu sezon çok sakatlık yaşadı. Bu sezon 5 kez sakatlık geçiren gurbetçi oyuncu, toplam 21 maç kaçırdı. Ligdeki son 4 maça ilk 11'de başlayan Hasan Ali, tam formasına kavuşmuşken koronavirüs nedeniyle bir kez daha sahalardan uzaklaştı.


Uzun yıllardır milli takımın sol bekteki neferi olan ancak formasını kaptıran Hasan Ali'nin Galatasaray'da göstereceği performansla kendine Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer açmak istediği öğrenildi. (Takvim)



Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray, Fenerbahçe, Hasan Ali, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 08:51 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Ligler 12-13-14 Haziran'da başlayabilir Hollanda'da koronavirüs nedeniyle ligler iptal edildi Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı İspanyol futbol tarihinde ilk kez şike cezası verildi Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık Eski Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'ye Sebastian Giovinco için onay verdi Beşiktaş, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etmek istiyor Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu Sheffield United, Ramazan topuyla gol atılan bir video paylaştı Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim Michael Frey'den Fenerbahçe'ye dönüş sözleri: Bu konuları konuşma fırsatı olmadı
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu         
14:48
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi         
14:44
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez         
14:22
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı         
14:12
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı         
14:12
Bakırköy'de bir kişi, Bakırköy'de bir kişi, "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu         
14:10
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı         
13:48
10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu 10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu         
13:31
İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti         
13:29
'Karanlığın Kraliçesi' lakaplı siyahi manken Nyakim Gatwech, ten rengiyle Guinness rekorlar kitabına girdi 'Karanlığın Kraliçesi' lakaplı siyahi manken Nyakim Gatwech, ten rengiyle Guinness rekorlar kitabına girdi         
13:29
Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de         
13:26
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor         
13:12
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi         
13:05
Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı         
12:50
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi         
12:27
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü         
12:23
Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü         
12:21
Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu         
12:13
Ülke tarihine geçti! İtalyan model Bianca Dobroiu'nun koronavirüs testi 55 gündür pozitif Ülke tarihine geçti! İtalyan model Bianca Dobroiu'nun koronavirüs testi 55 gündür pozitif         
12:13
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor         
12:07
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı         
12:06
AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş         
12:04
Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek         
12:02
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü         
12:00
Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti         
11:50
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum         
11:40
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu 68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu         
11:39
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı         
11:36
Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor         
11:33
Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti         
11:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 15:31:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'da gündem Hasan Ali Kaldırım! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]