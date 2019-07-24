Galatasaray'da günün ilk çalışması yapıldı

SEEFELD/ DHA

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam eden Galatasaray, günün ilk çalışmasını gerçekteştirdi.

Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan Sarı-kırmızılılar, sabah idmanına konakladıkları otelin yakınındaki bir gölün yanında açma germe hareketleriyle başladı. Futbolcular, kondisyoner Alberto Bartali yönetiminde plaj voleybolu sahasında fiziksel çalışma gerçekleştirdi. Antrenman daha sonra sahaya taşındı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sahadaki çabukluk çalışmasının ardından iki gruba ayrılan futbolcular dar alanda 6'ya 6 değişimli olarak çift kale maç yaptı.

Bu arada Galatasaray'ın Bosnalı Hersekli eski futbolcusu Zvjezdan Misimovic de antrenmanı izledi. Misimovic ayrıca, idman sahasında bir süre teknik direktör Fatih Terim ile sohbet etti.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek.

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Antrenmandan görüntüler