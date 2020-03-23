Galatasaray'da Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın test sonuçları belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın test sonuçları belli oldu - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın test sonuçları belli oldu

29 dakika önce

Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın corona virüs testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

Galatasaray'da Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın test sonuçları belli oldu, System.String[]

Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın corona virüs testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.


Sarı kırmızılı kulübün İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktörü Fatih Terim'in corona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından gözler Terim'in yardımcılarına çevrildi.


Edinilen bilgiye göre, Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın corona virüs testleri negatif çıktı.


Sosyal medya hesabından test sonucuyla ilgili olarak açıklama yapan Davala, "Koronavirüs testimin pozitif çıktığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.


Abdurrahim Albayrak: Herkese selam


Ümit Davala, Koronavirüs, Galatasaray, Hasan Şaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:14 

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