Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.
Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 60 dakikalık maç yapıldığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
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