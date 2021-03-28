Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları

Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 60 dakikalık maç yapıldığı aktarıldı.

Galatasaray , Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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