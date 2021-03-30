Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yenilenme programı dahilinde salonda bireysel kuvvet çalışmaları yapıldı.
Milli takımlarda bulunan oyuncular idmanda yer almazken, sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edilen Kerem Aktürkoğlu'nun ise tedavisine başlandı.
Galatasaray, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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