Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Hazırlıklar Sürüyor

Galatasaray'da Hazırlıklar Sürüyor

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Hazırlıklar Sürüyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ana bölümünde yarı alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışmalarının yapıldığı idmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

Yuto Nagatomo'nun kendisi için hazırlanan özel program dahilinde kuvvet çalışmasına devam ettiği idmanda, milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlık maçı yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:06 Kaynak: AA

Spor
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