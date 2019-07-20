Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor
36 dakika önce
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, bugün yaptığı antrenman ile çalışmalara devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:51 Kaynak: İHA
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya
'da sürdüren Galatasaray
, bugün yaptığı antrenman ile çalışmalara devam etti.
Galatasaray, 2019-2020 sezonu öncesi Avusturya'nın Seefeld kasabasında hazırlıklarına devam ediyor. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise iki gruba ayrılan sarı-kırmızılar maç yaptı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Taraftara açık gerçekleştirilen antrenman sonrasında taraftarlar, futbolcular ile fotoğraf çektirdi. - SEEFELD
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