Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor
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Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

4 dakika önce

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, bugün yaptığı antrenman ile çalışmalara devam etti.

Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor, System.String[]
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, bugün yaptığı antrenman ile çalışmalara devam etti. Galatasaray, 2019-2020 sezonu öncesi Avusturya'nın Seefeld kasabasında hazırlıklarına devam ediyor. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise iki gruba ayrılan sarı-kırmızılar maç yaptı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Taraftara açık gerçekleştirilen antrenman sonrasında taraftarlar, futbolcular ile fotoğraf çektirdi.
(İHA)
Galatasaray, Avusturya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:20 Kaynak: İHA
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