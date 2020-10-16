Galatasaray'da Alanyaspor hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladıktan sonra hedefsiz pas oyunlarıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışmalar yapıldı. İdman, yenilenme koşuları ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sarı-kırmızılılarda, Taylan Antalyalı kondisyonerler eşliğinde sahada takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken; Ryan Babel, Martin Linnes, Christian Luyindama ve Sofiane Feghouli ise antrenmanda takımla birlikte yer aldı. Norveç Milli Takımı ile geçtiğimiz hafta üç maçta oynayan ve milli takım dönüşü yapılan değerlendirmede sol üst arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan Omar Elabdellaoui, günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Dün sabaha karşı Güney Amerika'dan dönen Radamel Falcao, ise günü adaptasyon çalışmasıyla geçirdi.Galatasaray, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.