Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Hedef 3 Puan

Galatasaray'da Hedef 3 Puan

1 saat önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Trabzonspor'a karşı iç sahadaki yenilmemezlik avantajını kullanmak istiyor.

Galatasaray'da Hedef 3 Puan, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Trabzonspor'a karşı iç sahadaki yenilmemezlik avantajını kullanmak istiyor. Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, seyircisi önünde oynayacağı maçta puan kaybı yaşamak istemiyor. Geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 2 puan bırakarak şampiyonluk yolunda M. Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen sarı-kırmızılılar, hem zirve yarışından kopmamak hem de bu maçın telafisini bordo-mavililer karşısında yapmak istiyor.

29 MAÇTIR SAHASINDA 3 PUAN VERMİYOR

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda rakiplerine 3 puan şansı tanımadı. En son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen sarı-kırmızılılar bu tarihten sonraki 29 maçta yenilmedi. Söz konusu müsabakalarda Aslan 24 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.

DIAGNE'NİN CEZASI BİTTİ

Devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'dan transfer edilen Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'nin Kasımpaşa'dan kalan 4 maçlık cezası Hatayspor maçında sona erdi. Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Diagne, sarı-kırmızılı formayı ilk kez bordo-mavililere karşı oynayacak.

FERNANDO SİNAN GÜMÜŞ CEZALI

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde iki futbolcunun sarı kart cezası bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Brezilyalı futbolcu Fernando ile golcü oyuncu Sinan Gümüş, kart cezalarından dolayı mücadelede forma giyemeyecek. Cimbom'da ayrıca Mariano da sarı kart sınırında bulunuyor.

(Oğuzhan Ort/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:21 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Trabzonspor, Galatasaray, Spor
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