Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da hedef 4'te 4 ile zirveye
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Galatasaray'da hedef 4'te 4 ile zirveye

17 dakika önce

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Süper Lig'de son 30 yılın en kötü sezon başlangıcını yaparak ilk 7 haftada 10 puan toplayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim kısa vadeli hedefi belirledi.

Galatasaray'da hedef 4'te 4 ile zirveye, System.String[]

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Süper Lig'de son 30 yılın en kötü sezon başlangıcını yaparak ilk 7 haftada 10 puan toplayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim kısa vadeli hedefi belirledi. Halen lider Aytemiz Alanyaspor'un 4 puan gerisinde bulunan sarı kırmızılılarda hedef; önümüzdeki 4 maçı kazanarak, A Milli Takım'ın 14 Kasım'da İzlanda ile oynayacağı karşılaşma için verilecek milli araya zirvede girmek. Galatasaray bu süreçte Demir Grup Sivasspor ile evinde oynadıktan sonra dış sahada Beşiktaş karşısına çıkacak; ardından taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u konuk edecek ve Gaziantep deplasmanına gidecek.


Takımın kilit oyuncularından Feghouli ve Belhanda'nın yaz aylarında Afrika Kupası'nda mücadele etmeleri, transferlerin çoğunun takıma geç katılması ve milli maç araları nedeniyle doğru dürüst tam kadro çalışma şansı bulamamaktan yakınan teknik direktör Fatih Terim, takımının bu dört maçı da kazanacağına inanıyor. Terim bu süreçte kadroda değişiklik yaparak tüm futbolcularını forma rekabetine ortak edecek. Jimmy Durmaz, Taylan, Şener, Ömer, Emre ve Donk gibi isimler daha çok şans bulacak.


G.SARAY'IN 12 PUAN BEKLEDİĞİ 4 MAÇ


D.G. Sivasspor


Beşiktaş


Ç. Rizespor


Gaziantep

Fatih Terim, Galatasaray, Ali Naci, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:42 
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