Galatasaray'da hedef 48 milyon euroluk corona virüs fedakarlığı

Spor Arana/ Ali Naci KÜÇÜK - Oyunculardan, garanti ücretlerinde yüzde 30 indirim yapmalarını isteyen sarı kırmızılı yönetimini hedefi; bu sezon 68 milyon euro olan A takım bütçesini 48 milyon euroya indirmek...



Koronavirüs nedeniyle kulüpler ciddi ekonomik sıkıntılar yaşarken, FIFA geçtiğimiz günlerde yayınladığı bildiride, oyuncu ve teknik adam ücretlerinde indirim yapılmasına olumlu yaklaştığını göstermişti.



Bu bağlamda Galatasaray yönetimi pazartesi akşamı itibarıyla futbolcular ve A takım profesyonelleriyle görüşmelere başladı. Yönetimin, futbolculardan, yıllık garanti ücretlerinden yüzde 30 civarında indirime gitmelerini talep ettiği belirtildi.



Sarı kırmızılılar, bu sezon 68 milyon euro olan A takım bütçesini 48 milyon euroya indirmeyi hedefliyor. Bu noktada yönetimin elini güçlendiren bir başka nokta ise kiralıklar dahil 7 futbolcunun (Donk, Nagatomo, Mariano, Selçuk, Andone, Seri, Lemina, Onyekuru) kontratının sezon sonu bitecek olması.



