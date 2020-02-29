Galatasaray'da hedef 8'de 8 - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da hedef 8'de 8 - Son Dakika Spor

Galatasaray'da hedef 8'de 8

6 saat önce

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Galatasaray'da hedef 8'de 8, System.String[]

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.


Galatasaray, Süper Lig'de 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 45 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 23. haftayı lider Medipol Başakşehir'in bir puan gerisinde kapattı.


Gençlerbirliği ise ligde çıktığı maçların 7'sini kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 10'unda mağlup oldu. Başkent ekibi, 23. haftayı 27 puanla 10. sırada bitirdi.


İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere sona ermişti.


Hedef 8'de 8


Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.


Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.


Galatasaray, ligde galip geldiği son 7 maçında 21 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.


Lemina sakat, Belhanda cezalı


Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Lemina ile kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda, forma giyemeyecek.


Ligin 22. haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Lemina ile geçen haftaki Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Belhanda, yarın kadroda yer alamayacak.


Sarı-kırmızılı takımda Adem Büyük ve Sofiane Feghouli ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular yarın sarı kart görmeleri durumunda, 25. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak.


Arda Kardeşler, Türk Telekom, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kolombiya'da Radamel Falcao heyecanı! 'Zamanı geldi...'
Filip Novak'ın menajerinden Galatasaray açıklaması: Prensip olarak Trabzonspor'la anlaştık Manisaspor amatör lige düştü, futbolcular yıkıldı Orhan Ovacıklı'dan maçın ertelenmemesine tepki: Aldığımız nefes rahatsız ediyor

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 18:49:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'da hedef 8'de 8 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]