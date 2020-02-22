Galatasaray'da hedef galibiyet ve kötü istatistiği bitirmek - Son Dakika
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Galatasaray'da hedef galibiyet ve kötü istatistiği bitirmek

6 saat önce

Ligde üst üste aldığı 6 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde rakibini mağlup ederek Kadıköy deplasmanındaki galibiyet hasretini bitirmek istiyor.

Galatasaray'da hedef galibiyet ve kötü istatistiği bitirmek, System.String[]

Ligde üst üste aldığı 6 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde rakibini mağlup ederek Kadıköy deplasmanındaki galibiyet hasretini bitirmek istiyor.


Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 42 puan topladı ve zirve yarışına ortak oldu.


Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy deplasmanındaki son galibiyetini 1999 yılında aldı. 23 maçtır (15 mağlubiyet, 8 beraberlik) rakip sahada sarı-lacivertlilere karşı galibiyeti bulunmayan Galatasaray, bu kötü istatistiği de sonlandırabilmek için sahaya çıkacak.


6 maçlık galibiyet serisi var


Son haftalarda aldığı iyi skorlarla Galatasaray derbiye formda gidiyor. Sarı-kırmızılılar ligde son oynadığı 6 karşılaşmada da 3 puanı alan taraf oldu. Cimbom bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor'u mağlup etti.


Ligde son iki deplasmanda galip


Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 10 karşılaşmaya çıktı. Cimbom bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken, 14 gol atıp kalesinde 9 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, ligde son 2 deplasman müsabakasından da galip ayrıldı.


Ligin en az gol yiyen takımı


Ligin ikinci yarısında çıkış yapan Galatasaray savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan 22 haftada 17 gol yedi ve bu alanda ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom'un bu performansında Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın payı çok büyük.


Adem Büyük formda


Radamel Falcao'nun yokluğunda Galatasaray'ı gol yollarında sırtlayan isim olan Adem Büyük, derbi öncesinde formda bulunuyor. Ligde son oynadığı 4 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandıran Adem, bu sezon Ligde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 gol atarak toplamda 10 gole ulaştı. 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın en golcü oyuncusu konumunda da bulunuyor.


Adem ve Feghouli sınırda


Galatasaray'da derbi öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Adem Büyük ve Sofiane Feghouli sarı kart görmeleri durumunda ligin 24. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. - İSTANBUL

Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:58 Kaynak: İHA
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