Galatasaray'da hedef namağlup seriyi sürdürmek - Son Dakika

Galatasaray'da hedef namağlup seriyi sürdürmek

17.12.2020 11:17
Galatasaray'da hedef namağlup seriyi sürdürmek, System.String[]

Sarı-kırmızılılarda 5 eksikFalcao'nun görev aldığı ve kaçırdığı maçlar eşitleniyorSaracchi dönüyor4 isim sarı kart sınırındaSERHAN TÜRK / İSTANBUL, - Süper Lig'de 13'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Sarı-kırmızılılarda 5 eksik

Falcao'nun görev aldığı ve kaçırdığı maçlar eşitleniyor

Saracchi dönüyor4 isim sarı kart sınırındaSERHAN TÜRK/ İSTANBUL, - Süper Lig'de 13'üncü haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Yarın saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Murat Ergin Gözütok üstlenecek.Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde Galatasaray'da hedef hem 3 puanla zirve yarışını hem de namağlup seriyi sürdürmek. Son mağlubiyetini ligin 5'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında oynadığı 6 maçta; 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ligde geçen haftayı bay geçen sarı-kırmızılılar, lider Alanyaspor'un 3 puan arkasında ikinci sırada bulunuyor.SARI-KIRMIZILILARDA 5 EKSİKGalatasaray'da Karagümrük maçı öncesinde 5 eksik bulunuyor. Sakatlıkları olan ve takımdan ayrı olarak antrenmanlarını sürdüren Radamel Falcao ve Ryan Babel, yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklanan 3 futbolcu da Karagümrük karşısında takımdan ayrı kalacak.Karagümrük maçında kaleyi Okan Kocuk'a emanet edecek olan teknik patron Fatih Terim savunma dörtlüsünü Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao ve Saracchi'den oluşturacak. Savunmanın hemen önünde Taylan Antalyalı'nın forma giyeceği sarı-kırmızılılarda, Terim'in hücum hattını Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç ve Arda Turan 4'lüsünden kurması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Mbaye Diagne olacak.Sarı-kırmızılıların Fatih Karagümrük karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: Okan Kocuk - Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Diagne.FALCAO'NUN GÖREV ALDIĞI VE KAÇIRDIĞI MAÇLAR EŞİTLENİYORSarı-kırmızılı ekipte, bir süredir sakatlığı bulunan Radamel Falcao ilginç bir istatistiğe imza atmak üzere. Geçen sezon takıma dahil edilen ve 29 maçta sarı-kırmızılı formayı terleten tecrübeli golcü bu maçlarda 16 gol atma başarısı gösterdi. Kolombiyalı forvet sakatlığı nedeniyle ise şu ana kadar 28 maçı kaçırmış durumda. Sakatlıktan dolayı 5 Kasım'dan beri takımdan ayrı olan Falcao'nun Karagümrük mücadelesinde de kadroya girmesi beklenmiyor. Tecrübeli golcü, yarın oynanacak maçın kadrosuna dahil edilmemesi halinde Galatasaray kariyerindeki 29'uncu maçını kaçırmış olacak. 34 yaşındaki golcünün görev yaptığı ve kaçırdığı maç sayıları eşitlenmiş olacak.SARACCHİ DÖNÜYORDiğer taraftan, sarı-kırmızılılarda, Karagümrük maçı öncesinde Marcelo Saracchi sevinci yaşanıyor. Süper Lig'in 9'uncu haftasında iç sahada oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan ve Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor karşılaşmalarında arkadaşlarını yalnız bırakan Saracchi, takımla birlikte antrenmanlara başladı. Uruguaylı sol bek, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde Fatih Karagümrük maçında forma giyebilecek.4 İSİM SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da 4 isim ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Marcao ve Luyindama; yarın oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 14'üncü haftasında iç sahada Göztepe ile oynanacak karşılaşmada cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.


Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Galatasaray, Sarı Kart, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da hedef namağlup seriyi sürdürmek - Son Dakika Spor


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