Galatasaray'da hedef namağlup seriyi sürdürmek

Sarı-kırmızılılarda 5 eksik

Falcao'nun görev aldığı ve kaçırdığı maçlar eşitleniyor

Galatasaray'da 4 isim ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Marcao ve Luyindama; yarın oynanacak karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 14'üncü haftasında iç sahada Göztepe ile oynanacak karşılaşmada cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.