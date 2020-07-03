Galatasaray'da Henry Onyekuru şoku! - Son Dakika

Galatasaray'da Henry Onyekuru şoku!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle zorlu günler yaşayan; Muslera, Falcao, Lemina, Andone, Marcao ve Luyindama gibi yıldızlarından yararlanmayan G.Saray'da bir de Henry Onyekuru krizi patlak verdi!

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - Sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle zorlu günler yaşayan; Muslera, Falcao, Lemina, Andone, Marcao ve Luyindama gibi yıldızlarından yararlanmayan G. Saray'da bir de Henry Onyekuru krizi patlak verdi! Pandemi nedeniyle Avrupa'nın büyük bölümünde futbol sezonu devam ederken Fransa, salgın sonrasında 2019-20 sezonunu tescil etmiş ve bitirmişti! Fransız kulüpleri de 2020-21 sezonu hazırlıklarına başlarken Monaco'nun yeni teknik direktörü Roberto Moreno, hazırlık kampında Onyekuru'nun da yer almasını istedi. Bu durum G.Saray'da bitime 5 hafta kala yeni bir çıkardı

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Sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erdi


Moreno, Onyekuru'nun takıma geri dönmesini ve önümüzdeki hafta başlayacak hazırlık maçlarında da performansını görmek istemesi üzerine Monaco de oyuncusundan Türkiye'de ligin bitimini beklemeden dönmesini talep etti. Pandemi nedeniyle futbola ara verildiği için Onyekuru'nun 31 Mayıs'ta bitecek olan kiralama sözleşmesinin de 1 Temmuz'a uzatıldığı ortaya çıktı. Monaco da Türkiye'de sezon sona ermese de 1 Temmuz'da kontratının bittiğini ve oyuncusunun Fransa'ya dönmesini Galatasaray'dan istedi.


Fransızlar'la yoğun görüşme trafiği


Bu gelişmelerin ardından G.Saray teyakkuza geçti. Onyekuru da menajeri D'avilla ile görüşerek Galatasaray'da sezonu tamamlamak istediğini iletti. İdari menajer Şükrü Hanedar da hem Monaco kulübü hem de menajeri D'Avilla ile uzun görüşmeler gerçekleştirdi. FIFA'nın pandemi nedeniyle kontratlardaki esneklik önerisi hatırlatıldı. Sarı kırmızılılar bu hafta sonuna kadar bu krizi çözmek adına yoğun mesai harcayacak. Eğer kriz çözüme kavuşursa, Onyekuru, Trabzon'a karşı forma giyebilecek. Aksi takdirde Nijeryalı, Galatasaray'a veda edecek ve Fransa'nın yolunu tutacak.


Henry Onyekuru, Galatasaray, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 07:45 

Son Dakika Spor Galatasaray'da Henry Onyekuru şoku! - Son Dakika Spor
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