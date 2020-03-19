Galatasaray'da idman iptal edildi!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, corona virüsü önlemleri kapsamında bugünkü antrenmanını iptal etti.



Sarı kırmızılı ekipte oyuncular, idmanın iptal edilmesinin ardından tesislerden ayrılarak evlerine döndüler.



Beşiktaş derbisinin iki gün izin yapan Galatasaray, dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bilim Kurulu arasındaki toplantının sonucuna göre aksiyon almak için antrenmanı iptal etmişti.



Sarı kırmızılı ekip bugünle birlikte 4 gündür antrenman yapmıyor.



