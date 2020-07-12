Galatasaray'da iki değişiklik - Son Dakika

Galatasaray'da iki değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan Alanyaspor maçının 11'ine göre MKE Ankaragücü karşısında 2 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan Alanyaspor maçının 11'ine göre MKE Ankaragücü karşısında 2 değişiklik yaptı. Ayak bileğindeki sakatlığından dolayı kadrodan çıkarılan Ryan Donk'un yerine oynayan 17 yaşındaki Emin Bayram, sahaya kaptan olarak çıktı.

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Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları Alanyaspor maçına göre 2 değişlik yaptı. Terim, savunmanın ortasında ayak bileğindeki sakatlığından dolayı kadrodan çıkarılan Ryan Donk'un yerine genç futbolcu Emin Bayram'a görev verdi. Emin, ligde ilk kez A Takım ile 11'de çıktı.


17 yaşındaki futbolcu ayrıca sahaya Muslera, Selçuk İnan ve Donk'un yokluğunda kaptan olarak çıktı.


Sarı kart cezası biten Marcelo Saracchi 11'e dönerken, geçen hafta sol bek oynayan Martin Linnes de Marinao'nun yerine görevlendirildi.


Galatasaray, Ankaragücü karşısına; Okan Kocuk, Martin Linnes, Emin Bayram, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Adem Büyük 11'i ile çıktı.


Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Mariano ve Jesse Sekidika forma şansı bekledi.


Fernando Muslera, Florin Andone, Mario Lemina ve Rademel Falcao, sakatlıkları bulunduğundan dolayı kadroda yer almıyor. Sofiane Feghouli'nin de kırmızı kart cezası bulunuyor. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Fatih Terim, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 18:30 Kaynak: İHA

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