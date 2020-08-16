Galatasaray'da iki futbolcunun yeni korona virüs sonuçları negatif - Son Dakika

Galatasaray'da iki futbolcunun yeni korona virüs sonuçları negatif

Galatasaray, tatil dönüşü yapılan korona virüs testlerinde pozitif çıkan iki futbolcunun yeni test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Galatasaray, tatil dönüşü yapılan korona virüs testlerinde pozitif çıkan iki futbolcunun yeni test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Sarı-kırmızılılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 2020-2021 sezonu öncesi, futbol takımımıza tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri neticesinde test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncumuzun 24 saat sonra gerçekleştirilen ikinci test sonuçlarının negatif olduğunu tespit edilmiştir. Klinik şikayetleri bulunmayan oyuncularımız için tedbir amaçlı izolasyon süreci devam edecektir" denildi. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 13:07

Kaynak: İHA

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