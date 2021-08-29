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Son dakika haberi: Galatasaray'da iki kupa kazanan Riekerink, İskenderunspor'la şampiyonluk hedefliyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Galatasaray'da iki kupa kazanan Riekerink, İskenderunspor'la şampiyonluk hedefliyor

29.08.2021 11:01
Son dakika haberi: Galatasaray'da iki kupa kazanan Riekerink, İskenderunspor'la şampiyonluk hedefliyor, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Galatasaray'da teknik direktör olarak görev yaptığı dönemde Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazanma başarısı gösteren Hollandalı futbol adamı Jan Olde Riekerink, üst yöneticisi olduğu TFF 3. Lig ekibi İskenderunspor'la şampiyonluk hedefliyor.

Galatasaray'da teknik direktör olarak görev yaptığı dönemde Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa kazanma başarısı gösteren Hollandalı futbol adamı Jan Olde Riekerink, üst yöneticisi olduğu TFF 3. Lig ekibi İskenderunspor'la şampiyonluk hedefliyor.

Riekerink, TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde Ajax ve Galatasaray gibi önemli kulüplerde görev aldığını, Güney Afrika'da çalıştığı sırada da İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat'tan teklif geldiğini aktaran Riekerink, Türkiye'de çalışmayı severek kabul ettiğini dile getirdi.

Hollandalı futbol adamı, başkan Bolat'ın İskenderunspor'un geleceğiyle ilgili çok büyük planları olduğunu anlatarak, "Bu hedefler için beraber hareket etmek önemli. Şu an TFF 3. Lig'deyiz ve çok önemli hedeflerimiz için çalışmamız lazım. Bir aydır kamptaydım. Ekibi iyi buluyorum. Galatasaray'ın eski oyuncularından teknik direktör Ümit Karan, Türkiye için önemli bir isim. Ekibini de iyi buluyorum. Güzel bir iletişimleri var takımla. Şu an çalışmalar devam ediyor. İhtiyaç olan mevkilere oyuncular alınıyor. Takım, devamlı üstüne koyarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Ana hedefimiz bu sene şampiyon olmak"

Sezona hazır olduklarını dile getiren Riekerink, "Ana hedefimiz bu sene şampiyon olmak ve takımın TFF 2. Lig'e yükselmesi." dedi.

Kulüpte profesyonel bir organizasyon kurmak istediklerini kaydeden Riekerink, "Önümüzdeki yıl için şu an çalışmalara başladık. Buraya nasıl iyi oyuncu kazandırabilir, gelecekle ilgili neler yapabiliriz? Bunun peşinde olmamız lazım. Tabii bunun yanında alt yapıdaki koordinasyonu da sağlamak gerekiyor. Aslında A takım başarılı olursa, altyapıyla birlikte daha doğru yola gitmiş olduğumuzu göreceğiz. İskenderunspor'un çok büyük geçmişi var. Ben bunu sokaklarda görüyorum. İnsanların bir beklentisi var, bunu iyi gözlemliyorum. Benim için insanların bu şekilde heyecanlı olması çok önemli." diye konuştu.

Galatasaray'daki anılarını unutmadığını da dile getiren Hollandalı futbol adamı, sözlerini şöyle tamamladı.

"Fenerbahçe ile oynadığımız kupa maçı ve bir sene sonra Süper Kupa'yı Beşiktaş karşısında kazanmak benim için iyi bir anıydı. Ben görevi aldığımda takım çok sıkıntıdaydı. Yavaş yavaş düzelmeye gitti. Tabii Galatasaray taraftarının kulüp için veremeyeceği hiçbir şey yok. Galatasaray'a olan sevgiyi Türkiye Kupası'nı kazandığımızda sokaklarda gördüm. Kupayı kazandıktan iki hafta sonra sokakta Galatasaray formasıyla bir çocuğu topla gördüm. Benim için özel bir anı. Halen o anı düşüncelerimin içerisinde. Yani bir kulübün ne kadar sevgi dolu insanlarla yaşadığını görüyorsun. Orada yaşadıklarım için Galatasaray Kulübüne çok teşekkür ediyorum."

Son dakika haberi: Galatasaray'da iki kupa kazanan Riekerink, İskenderunspor'la şampiyonluk hedefliyor

Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Galatasaray'da iki kupa kazanan Riekerink, İskenderunspor'la şampiyonluk hedefliyor - Son Dakika Spor


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