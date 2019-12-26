Galatasaray'da iki veto, üç transfer! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da iki veto, üç transfer! - Son Dakika Spor

Galatasaray'da iki veto, üç transfer!

6 saat önce

Ali Naci Küçük / Spor Arena | Ara transfer dönemi öncesi Galatasaray ile adı anılan Tino Kadeware istenen bonservis bedeli şaşkınlık yarattı.

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Ali Naci Küçük/ Spor Arena | Ara transfer dönemi öncesi Galatasaray ile adı anılan Tino Kadeware istenen bonservis bedeli şaşkınlık yarattı. Sarı kırmızılıların Fransa 2.Ligi'nde Le Havre forması giyen Tino Kadeware'yi transfer etmek istediği iddia edilmişti. Fakat bu isim için Galatasaray tarafının herhangi bir hamlesi olmadı.


Kadaware için kulübünün belirlediği bonservis tutarı ise bir hayli yüksek. Fransızlar bu oyuncunun satışı için 10 milyon euro gibi yüksek bir rakam belirledi.


Mensah da düşünülmüyor


Öte yandan Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen bir diğer isim Bernard Mensah için de sarı kırmızılıların bir girişimi yok.


Onyekuru, Diagne ve Saracchi kadroya katılıyor


Monaco'dan eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu 1.5 yıllığına kiralayan ve sezon başında Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne'yi geri alacak olan sarı kırmızılılar, RB Leipzig'in sol beki Marcelo Saracchi'yi de kadrosuna katarken Galatasaray muhabirimiz Ali Naci Küçük, konuyla ilgili gelişmeleri böyle aktardı:



Galatasaray, Ali Naci, Le Havre, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:13 
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