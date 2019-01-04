Galatasaray'da İkinci Yarı Hazırlıkları
51 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray
, günü çift antrenmanla tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri
'ndeki antrenmanların ilkinde futbolcuların salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.
Koordinasyon ve ısınma hareketleriyle başlayan günün ikinci idmanında ise pas destek çalışması üzerinde durulduğu aktarıldı. Ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılık çalışması yapılan antrenmanın yenilenme ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.
Galatasaray, devre arası kampı için yarın Antalya
'ya gidecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:19 Kaynak: AA
Genç Futbolcu Çekdar Orhan, Galatasaray'a İmzayı Akrabası Ersin Korkut'la Attı
Akhisarspor'da Elvis Manu, Mazeretsiz Olarak Kampa Katılmadı
Suudi Arabistan Takımı, Rodrigues'ten Sonra Belhanda'yı da İstiyor
Fenerbahçe, Wolfsburg'da Oynayan Milli Oyuncu Yunus Mallı'yı Kiralamak İstiyor