Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Galatasaray'da İkinci Yarı Hazırlıkları

51 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı.

Galatasaray'da İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanların ilkinde futbolcuların salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Koordinasyon ve ısınma hareketleriyle başlayan günün ikinci idmanında ise pas destek çalışması üzerinde durulduğu aktarıldı. Ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılık çalışması yapılan antrenmanın yenilenme ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Galatasaray, devre arası kampı için yarın Antalya'ya gidecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:19 Kaynak: AA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor
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