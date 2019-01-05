Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Galatasaray'da İkinci Yarı Hazırlıkları

1 saat önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kamp çalışmaları için Antalya'ya giden sarı-kırmızılar, buradaki ilk antrenmanını Sueno Hotels Golf Belek'te gerçekleştirdi.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda oyuncular, minyatür ve çift kale maç yaptı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Emre Akbaba, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:20 Kaynak: AA

Belek, Antalya, Galatasaray, Spor
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