Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da İkinci Yarı Hazırlıkları

Galatasaray'da İkinci Yarı Hazırlıkları

38 dakika önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, koşu çalışması ile başladı.

Isınma hareketleri ile sürün antrenman ayak tenisi ile sona erdi.

Çekişmeli mücadele

Futbolcuların uzun süre oynadıkları ayak tenisinde rekabet üst düzeydeydi. Futbolcular kurulan üç filede 6 takıma ayrılarak mücadele etti.

Younes Belhanda'nın yarım vole ile aldığı maç sayısına karşı takım itiraz etti. Daha sonra kameradan görüntü izlendi ve Belhanda'nın sayısının nizami olduğuna karar verildi. Ndiaye, Belhanda ve Donk'tan oluşan takım bu sayı ile mücadeleyi kazandı.

Öte yandan Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını borsaya bildirdiği 23 yaşındaki futbolcu Emre Taşdemir, Antalya kampına katıldı.

Sarı-kırmızılı takım, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:53 Kaynak: AA

Younes Belhanda, Antalya, Galatasaray, Spor
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