Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları - Son Dakika
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Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları

6 saat önce

Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi hazırlıklarına sabah idmanıyla başlayan Galatasaray, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi hazırlıklarına sabah idmanıyla başlayan Galatasaray, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen idmana sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Henry Onyekuru da katıldı.

Bir bölümü basına açık idmana ısınma koşularıyla başlayan Galatasaraylı futbolcular, daha sonra top sürme, geniş alanda takım halinde top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı futbolcu Radamel Falcao antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken ardından özel programı için salon çalışmalarına geçti.

Antrenmana izinli olan Emre Mor katılmadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:26 Kaynak: AA
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