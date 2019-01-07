Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da İkinci Yarı Hazırlıkları - Antalya

Galatasaray'da İkinci Yarı Hazırlıkları - Antalya

1 saat önce

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman, zaman zaman şiddetli şekilde yağan dolu altında gerçekleştirildi.

İdman sırasında sol topuğunda ağrı hisseden Maicon, tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarıda bıraktı.

Koşu ve koordinasyon çalışması ile başlayan antrenman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla devam etti. Futbolcular, idmanın son bölümünde ise sürat çalışması yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, yarın Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında saat 15.00'te Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:32 Kaynak: AA

Antalya, Galatasaray, Güncel
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