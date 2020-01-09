Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
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Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları devam ediyor

6 saat önce

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları devam ediyor, System.String[]

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, salonda gerçekleştirilen dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Kumda kuvvet çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra sahada gruplar halinde 5'e 2 dar alan pas oyunu oynadı. İdman, 5'e 5 dörtlü turnuva maçlarıyla tamamlandı.

Galatasaray, hazırlıklarının ikinci bölümü için yarın sabah Antalya'ya gidecek ve yine aynı gün TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile hazırlık müsabakası yapacak.

Kamp çalışmalarının gerçekleştirileceği otele ait tesislerde oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak ve GS TV ile kulübün resmi YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:32 Kaynak: AA
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