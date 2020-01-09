Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
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Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları devam ediyor

7 saat önce

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, salonda gerçekleştirilen dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları devam ediyor, System.String[]

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, salonda gerçekleştirilen dayanıklılık çalışmasıyla başladı.


Kumda kuvvet çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra sahada gruplar halinde 5'e 2 dar alan pas oyunu oynadı. İdman, 5'e 5 dörtlü turnuva maçlarıyla tamamlandı.


Galatasaray, hazırlıklarının ikinci bölümü için yarın sabah Antalya'ya gidecek ve yine aynı gün TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile hazırlık müsabakası yapacak.


Kamp çalışmalarının gerçekleştirileceği otele ait tesislerde oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak ve GS TV ile kulübün resmi YouTube kanalından naklen yayınlanacak.


Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:21 
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