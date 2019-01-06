Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da İkinci Yarı Hazırlıkları Sürüyor

Galatasaray'da İkinci Yarı Hazırlıkları Sürüyor

51 dakika önce

Galatasaray, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'da İkinci Yarı Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]
Galatasaray, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ile devam eden idmanda iki gruba ayrılan oyuncuların bir bölümü yarı sahada çift kale maç yaparken, diğer futbolcular pas çalıştı.

Teknik direktör Fatih Terim, antrenman sırasında orta saha oyuncuları Fernando, Selçuk İnan ve N'diaye ile bir süre özel olarak görüştü.

EMRE AKBABA'NIN DÖNÜŞÜ 4-6 AYI BULACAK

Sarı kırmızılı ekipte, tedavisi süren Emre Akbaba ise salonda özel olarak çalıştı. Akbaba'nın sahalara dönüşünün 4 ile 6 ay arasında olduğu belirtilirken, futbolcunun tedavisinin planlanandan hızlı gittiği öğrenildi. Üç ay önce ayağında parçalı kırık oluşan yıldız futbolcunun, yarından itibaren havuz çalışmalarına başlayacağı ve bu tedaviye vereceği tepkiye göre takıma katılacağı aktarıldı. 

Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:35 Kaynak: DHA

Fatih Terim, Galatasaray, Spor
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