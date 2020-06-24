Galatasaray'da ilk ayrılık: Yunus Akgün, Serie A yolcusu - Son Dakika

Galatasaray'da ilk ayrılık: Yunus Akgün, Serie A yolcusu

Sözleşmesi biten oyuncularla yollarını ayıracak olan Galatasaray, FFP kuralları gereği bu sezon da sattığı kadar oyuncu transferi gerçekleştirebilecek.

Sözleşmesi biten oyuncularla yollarını ayıracak olan Galatasaray, FFP kuralları gereği bu sezon da sattığı kadar oyuncu transferi gerçekleştirebilecek. Galatasaray'da bir dönem Fatih Terim'in en çok güvendiği isimlerden biri olan Yunus Akgün de takımdan ayrılıyor.

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İtalyan basını, futbolcunun durumuyla ilgili bir son dakika haberi paylaştı ve Galatasaray'daki ilk ayrılığı duyurdu. Calciomercato sitesinde Yunus Akgün ile ilgili yapılan haberde 'Fatih Terim'in ilk kez 5 Ağustos 2018 yılında Akhisarspor'a karşı oynanan Süper Kupa finalinde görev verdiği Yunus Akgün, İtalya'ya transfer olmak için hazır' ifadelerine yer verildi.


TARZIYLA CENGİZ ÜNDER'İ ANIMSATIYOR


Ayrıca, "Daha önce Roma ve Lazio tarafından istenen fakat transferi gerçekleşmeyen Yunus Akgün, oyun tarzıyla Cengiz Ünder'i anımsatıyor. Akgün'ün İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok liginde talibi var. Parma ve Cagliari, Yunus Akgün için Galatasaray'a resmi tekliflerini ilettiler. Bu iki takımın ardından Fatih Terim'in eski takımı Fiorentina ve Verona da genç oyuncunun peşinde" denildi.


YUNUS AKGÜN KAÇ MAÇ OYNADI?


Yunus Akgün, Galatasaray A Takımı ile ligde sadece 1 karşılaşmada görev yaparken, U-19 takımı ile çıktığı 19 karşılaşmada attığı 10 gol ve yaptığı 9 asistle öne çıktı. Yunus Akgün, UEFA Gençlik Ligi'nde ise 5 maçta 2 gol 1 asist üretmişti. (Ajansspor)


Fatih Terim, Yunus Akgün, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:20 

Son Dakika Spor Galatasaray'da ilk ayrılık: Yunus Akgün, Serie A yolcusu - Son Dakika Spor
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