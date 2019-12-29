Galatasaray'da ilk yolcu Nagatomo | Transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da ilk yolcu Nagatomo | Transfer haberleri - Son Dakika Spor

Galatasaray'da ilk yolcu Nagatomo | Transfer haberleri

6 saat önce

Devre arası kadroda gençleştirme operasyonuna gidecek olan Galatasaray'da ilk yolcu Yuto Nagatomo... G.Saray'la sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Japon oyuncunun dün takımla son maçına çıktığı ve sözleşmesinin alacaklarına karşılık feshedileceği öğrenildi.

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Devre arası kadroda gençleştirme operasyonuna gidecek olan Galatasaray'da ilk yolcu Yuto Nagatomo... G. Saray'la sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Japon oyuncunun dün takımla son maçına çıktığı ve sözleşmesinin alacaklarına karşılık feshedileceği öğrenildi.


Fatih Terim de yaptığı açıklamada, "Nagatomo'yu çok seviyoruz, ayrılsak da yine beraberiz" ifadeleriyle Japon oyuncu ile yolların ayrılacağını belirtmiş oldu. (Takvim)


Yuto Nagatomo, Galatasaray, Japon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:39 
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