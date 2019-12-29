Son Dakika › Spor › Galatasaray'da ilk yolcu Nagatomo | Transfer haberleri - Son Dakika Spor
Galatasaray'da ilk yolcu Nagatomo | Transfer haberleri
6 saat önce
Devre arası kadroda gençleştirme operasyonuna gidecek olan Galatasaray'da ilk yolcu Yuto Nagatomo... G.Saray'la sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Japon oyuncunun dün takımla son maçına çıktığı ve sözleşmesinin alacaklarına karşılık feshedileceği öğrenildi.
Devre arası kadroda gençleştirme operasyonuna gidecek olan Galatasaray'da ilk yolcu Yuto Nagatomo... G. Saray'la sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Japon oyuncunun dün takımla son maçına çıktığı ve sözleşmesinin alacaklarına karşılık feshedileceği öğrenildi.
Fatih Terim de yaptığı açıklamada, "Nagatomo'yu çok seviyoruz, ayrılsak da yine beraberiz" ifadeleriyle Japon oyuncu ile yolların ayrılacağını belirtmiş oldu. (Takvim)
Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:39
Son Dakika Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı Tümer Metin: Arda Turan'ı aradım, çok hevesli Arda Turan, Başakşehir ile vedalaştı! Galatasaray için gün sayıyor River Plate, Falcao'yu transfer etmek istiyor