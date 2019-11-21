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Galatasaray'da ilk yolcu! Ocak ayında...

6 saat önce

Ocak ayı planları ortaya çıkıyor!

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Ocak ayı planları ortaya çıkıyor! Galatasaray'da gönderilecek ilk isim belli oldu: Mariano.


Sezon sonu sözleşmesi bitecek Mariano ile devre arasında yollar kesin olarak ayrılacak.


Brezilyalı sağ bekin ülkesinden gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Mariano'dan bonservis beklentisi olmayan yönetim, oyuncunun 1.3 milyon Euro olan maliyetinden kurtulmak istiyor.


Öte yandan Martin Linnes, ikinci devrede Galatasaray'ın sağ bekteki kozu olacak


Teknik Direktör Fatih Terim ilk olarak Beşiktaş derbisinin ardından Ocak ayında yapılacak operasyonun sinyallerini vermişti.


Galatasaray'ın evinde Real Madrid'e 1-0 yenildiği maçın özetini izliyoruz...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:36 
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