Galatasaray'da ilk yolcu! Ocak ayında...

Ocak ayı planları ortaya çıkıyor!

Ocak ayı planları ortaya çıkıyor! Galatasaray'da gönderilecek ilk isim belli oldu: Mariano.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Mariano ile devre arasında yollar kesin olarak ayrılacak.

Brezilyalı sağ bekin ülkesinden gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Mariano'dan bonservis beklentisi olmayan yönetim, oyuncunun 1.3 milyon Euro olan maliyetinden kurtulmak istiyor.

Öte yandan Martin Linnes, ikinci devrede Galatasaray'ın sağ bekteki kozu olacak

Teknik Direktör Fatih Terim ilk olarak Beşiktaş derbisinin ardından Ocak ayında yapılacak operasyonun sinyallerini vermişti.

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