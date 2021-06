Galatasaray'da ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Galatasaray Spor Kulübü'nün seçilmiş 90'ıncı yönetim kurulunun ilk toplantısı, başkan Burak Elmas'ın başkanlığında sarı-kırmızılı kulübün gelenekleri uyarınca Galatasaray Lisesi'nde yapıldı.

Görev iş bölümünün yapıldığı ve bazı Yönetim Kurulu kararların alındığı ilk toplantı sonrasında, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü görevini alan Remzi Sanver, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sözlerine devir teslim töreninden bahsederek başlayan Remzi Sanver, "Galatasaray Spor Kulübü, 19 Haziran 2021 tarihli genel kurulunda yeni yönetimini seçti. Yönetim kurulumuz, dün mazbatasını aldı ve devir teslim gerçekleşti. Bugün de ilk toplantımızı geleneklerimiz uyarınca sinesinden doğduğumuz Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirdik. Tüzüğümüz çerçevesinde dün devir teslim gerçekleşti. Bu devir teslim tüzüğü uygulamayı aşan bir anlam ve değere sahipti. Geçtiğimiz dönem başkanımız sayın Mustafa Cengiz, bir an evvel atlatmasını dilediğimiz sağlık sorunlarına rağmen lütfettiler ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte geldiler. Bize başarılar dilediler. Bize bu yolculuğumuz esnasında ihtiyacımız olduğu her anda telefonun ucunda olduğunu söylediler. Bu ifadelerin güçlü samimiyetini hissettik. Kendilerinin bu desteğinin naçiz şahsımıza değil ama; Galatasaray Spor Kulübü'nün kurumsal kimliğine olduğunun farkındayız ve müteşekkiriz. Biz de aynı samimiyetle kendisine ve çalışma arkadaşlarına Galatasaray'a bütün hizmetleri için teşekkür ettik. Her ihtiyacımız olduğunda birikimlerinden, tecrübelerinden yararlanacağımızı bildiğimiz söyledik. Geçmiş dönem başkanımız Mustafa Cengiz'e en iyi dileklerimizi, sağlık dileklerimizi sunduk. Galatasaray yönetim kurulunun, ilk toplantısını Galatasaray Lisesi'nde yapmış olması bir tesadüf değildir. Bunun çok güçlü bir sembolik anlamı vardır. Galatasaray Spor Kulübü'nün değerlerini Galatasaray Lisesi'nden aldığının ifadesidir bu. Galatasaray'da görev devir tesliminin aslında bayrak yarışı olduğunu, bir meşalenin elden ele yüceltilmesi olduğunu bir kere daha hatırladık. Buna katkı yapan bunu bize hatırlatan, emek veren herkese yönetim kurulu olarak şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

"PROFESYONEL BİR KULÜP SÖZCÜSÜ BELİRLEYECEĞİZ"Kulübün yeni iletişim politikası hakkında bilgi veren Sanver, "Bu noktada kulübümüz iletişimi ile ilgili bir hususun altını çizmek isterim. Galatasaray Spor Kulübü'nün basınla ve kamuoyu ile iletişiminin kurumsal, şeffaf, dürüst ve herkesle eşit mesafede olması esastır. Bu çerçevede göreve gelmeden önce de ifade ettiğimiz gibi profesyonel bir kulüp sözcüsü belirleyeceğiz. Kulüp sözcülüğünü bir profesyonel arkadaşımız ile birlikte sürdüreceğiz. Bu arkadaşımız, Galatasaray Spor Kulübü adına günlük meseleler konusunda kamuoyuna her türlü açıklama yapmak adına yetkili olacak. Yönetim Kurulu adına açıklamaları yapmak için de yönetim kururu üyelerinden bir tanesi görevlendirilecekti. Bu görev bana verildi. Galatasaray Spor Kulübü adına açıklamaları sadece kulüp sözcümüz ve yönetim kurulu sözcümüz yapacak. Elbette bunun istisnası Galatasaray Spor Kulübü'nü temsil eden, Galatasaray'ın değerlerini temessül eden başkanımızdır. Başkanımız tabiatıyla dilediği zaman dilediği açıklamayı yapar. Onun takdiri yönetim kurulumuzda değildir. Bununla birikte Başkanımızın az konuşan; ama konuştuğu zaman herkesin kulak vereceği bir profil çizme arzusunda olduğunu ifade edebilirim" şeklinde konuştu. "GALATASARAY'I İLGİLENDİREN KONULARDA ARTIK BİREYSEL OLARAK SOSYAL MEDYADA OLMAYACAĞIZ"Yapılan ilk toplantı sonucunda alınan kararlar hakkında konuşan Sanver, "Bireysel olarak az görünür olma kararını aldık. Daha ziyade hizmetimizle, icraatımızla görünür olmayı diliyoruz. Bu çerçevede aldığımız bir önemli karar da yönetim kurulu üyelerimizin, sadece konvansiyonel ortamlarda değil; ama sanal ortamlarda ve sosyal medyada az görünmeleri olacak. Bugün tüm yönetim kurulu üyeleri olarak hepimizin mutabakatla benimsediği sosyal medyada bulunma ya da bulunmama yönergesi oldu. Sosyal medya hesaplarımızı kapatmıyoruz; ama Galatasaray'ı ilgilendiren konularda artık bireysel olarak sosyal medyada olmayacağız. Bunun iletişimini Galatasaray'ın kurumsallığına; yani kulüp sözcümüze, yönetim kurulu sözcümüze, tabii ki başkanımıza ve Galatasaray'ın dijital hesaplarına bırakıyoruz. Yine bu kurumsallık çerçevesinde hepimizin mutabakatla aldığı karar doğrultusunda bir gizlilik taahhütnamesi imzalandı. Yönetim kurulu üyeleri olarak Galatasaray'ın bilgilerini kendimizde muhafaza edeceğimize, kimseyle paylaşmayacağımızı taahhüt ettik. Bugünün kararları bunlardır. Bu ilk toplantıdır. Daha ziyade geleneksel ve sembolik bir toplantıdır. Daha yapacak çok işimizin, alınacak çok kararımızın olduğunu farkındayız. Mazbatamızı aldığımızdan bu yana, hatta almadan evvel çalışmalarımıza başladık. Yeni gelişmeler oldukça sizi, bahsettiğim kanallar vasıtasıyla bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı."GALATASARAY GERÇEK BİR AİLEDİR"Galatasaray'ın büyük bir aile olduğunu ve başarıların birlikten doğacağını dile getiren Remzi Sanver, "Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray camiası koskocaman bir ailedir. Her ailenin içinde zaman zaman gerginlikler de olur. Gerçekten aile olmak demek bunları rahatlıkla aşıp hayat yolunda yürümeyi bilmek demektir. Galatasaray bu manada gerçek bir ailedir. Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni yönetim kurulu olarak genel kurulumuzun amiri değil, onun verdiği görevleri yapmak üzere memur olduğumuz farkındayız. Dinleyen, anlamaya çalışan, eleştirilerden istifade eden ve hatalarımızdan ders çıkan bir yönetim anlayışıyla bu üç sene Galatasaray'a hizmet etme niyetindeyiz. Görev sürecine adayken 'Birlikte Çok Şey Başaracağız' demiştik. Buradaki birliktelik sadece yönetimimizle alakalı değildi. Bu birliktelik Galatasaray camiasıydı, Galatasaray'ın bütünüydü. Galatasaray'ın bütünü olarak, bir koca aile olarak Galatasarayımız için çok güzel şeyleri hep beraber yapacağımızı umuyorum" diyerek sözlerini noktaladı.