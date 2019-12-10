Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da imza krizi! Atalay Babacan ve Mustafa Kapı sözleşmelerini hala uzatmadı
Son Dakika Spor Galatasaray'da imza krizi! Atalay Babacan ve Mustafa Kapı sözleşmelerini hala uzatmadı - Son Dakika Spor

Galatasaray'da imza krizi! Atalay Babacan ve Mustafa Kapı sözleşmelerini hala uzatmadı

6 saat önce

Galatasaray altyapısının en flaş isimleri olarak dikkat çeken Atalay Babacan ve Mustafa Kapı bu sezon hiçbir maçta kadroya giremedi.

Galatasaray'da imza krizi! Atalay Babacan ve Mustafa Kapı sözleşmelerini hala uzatmadı, System.String[]

Galatasaray altyapısının en flaş isimleri olarak dikkat çeken Atalay Babacan ve Mustafa Kapı bu sezon hiçbir maçta kadroya giremedi. Fatih Terim son olarak Tuzlaspor ile oynanan kupa maçında da iki yıldızını hiç düşünmedi. Bu kararın perde arkasında ise imza krizinin yattığı öne sürülüyor.


İddialara göre sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan iki genç isim, yapılan yeni sözleşme teklifini kabul etmedi. Fatih Terim de buna sinirlendiği için Atalay ve Mustafa'ya cephe aldı.


Henüz 17 yaşında olan Mustafa Kapı imza atmazsa sezon sonunda serbest.


Atalay geçen sezon Türkiye Kupası'nda iki maçta oynamıştı. (Takvim)


Atalay Babacan, Fatih Terim, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:53 
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