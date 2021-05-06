Galatasaray'da iptal edilen başkanlık seçiminin yankıları devam ediyor! Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan istifa etti

Galatasaray'da, 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan başkanlık seçiminin iptal edildiği açıklanmıştı. Bu kararın, sarı-kırmızılı kulüpteki yankıları ise sürmeye devam ediyor. Galatasaray'da, yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan görevinden istifa ettiğini duyurdu. Recevik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum" dedi.

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması beklenen seçim kararının iptal edilmesinin ardından yönetim kurulunda ayrılıklar yaşandı. İPTAL KARARI SONRASI İSTİFA ETTİ Yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ile Emre Erdoğan görevinden istifa etti. Mahmut Recevik istifası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Değerli büyük Galatasaray camiasına, bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum" dedi. İDDİALARI DOĞRULADI Emre Erdoğan da kendi sosyal medya hesabından istifa ettiğini doğruladı.



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