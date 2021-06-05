Galatasaray'da Işın Çelebi, seçim öncesinde adaylıktan çekildi

Galatasaray'daki başkanlık seçiminde 6 değil 5 aday yarışacak. Işın Çelebi, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Çelebi, bu kararla pazartesi günü yapılacak olan renk seçimine de katılmayacak. Ayrıca seçimlerde hiçbir adayı desteklemediğini de belirtti.

FAVORİ ŞARDAN VE ELMAS

Galatasaray başkanlığı için geriye 5 aday kaldı. Bu isimler Metin Öztürk, Yiğit Şardan, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas, İbrahim Özdemir. Seçimlerde Abdurrahim Albayrak'ı listesine dahil eden Yiğit Şardan ve iddiaları vaatleriyle Burak Elmas favori gösteriliyor.